Європа вперше випередила США за обсягом озброєння для України

Повідомляється, що з 10,5 мільярда євро, які у травні та червні Європа пообіцяла виділити на військову допомогу, щонайменше 4,6 мільярда євро спрямували на прямі промислові замовлення.

З початку року і до кінця червня європейські країни надали як мінімум 35,1 мільярда євро на озброєння для України, тобто на 4,4 мільярда євро більше, ніж США.

Про це повідомляє BILDіз посиланням на проєкт Ukraine Support Tracker Інституту світової економіки (IfW) у Кілі.

"‎Європа закупила за новими оборонними контрактами більше, ніж США – це свідчить про явний перехід від передачі [зброї] зі складських запасів до промислового виробництва"‎, – говорить експерт IfW Таро Нісікава.

І хоча нещодавно США вперше з моменту вступу Трампа на посаду знову поставили Україні великі партії зброї, це насправді стосується не військової допомоги, як такої, а "‎продажів, які Київ повинен фінансувати сам"‎.

Раніше повідомлялось, що європейські оборонні підприємства розширюють свої виробничі потужності утричі швидше, ніж до початку вторгнення рф в Україну.