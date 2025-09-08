Європарламент оцінить реформи України та розгляне гарантії безпеки

Засідання триватимуть у Страсбурзі з 8 по 11 вересня.

Вже 8–11 вересня у Страсбурзі відбудеться сесія Європейського парламенту, під час якої депутати розглянуть питання гарантій безпеки для України, прогрес у її русі до членства в ЄС та заслухають програмну промову президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Завтра, 9 вересня, о 10:00 за київським часом заплановані дебати з новою високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас. Основною темою буде підготовка довгострокових гарантій безпеки для України.

Того ж дня, з 13:30 до 14:30, євродепутати проведуть голосування за резолюцію, що оцінює прогрес України у впровадженні реформ на шляху до членства в Євросоюзі.

О 13:00 до Європарламенту також звернеться президентка Молдови Мая Санду. А близько 19:00 депутати обговорять заходи для посилення стійкості Молдови до гібридних загроз з боку росії.

У середу, 10 вересня, о 10:00 Урсула фон дер Ляєн виступить із щорічною промовою "Про стан Союзу" (State of the Union), у якій окреслить ключові пріоритети Єврокомісії, досягнення за час свого мандату та плани на найближчі роки.

"Це знакова подія для європейської демократії. Після виступу президентка Єврокомісії обговорить із депутатами найважливіші виклики та політичні ініціативи для майбутнього ЄС", - заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.