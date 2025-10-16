Європарламент підтримав проєкти про відмову ЄС від російського газу та нафти

Згідно з запропонованими заходами, енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форс-мажорні обставини

Комітети Європейського парламенту 16 жовтня підтримали проєкти, що передбачають повну відмову ЄС від російського газу та нафти.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Як повідомляється, комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики й з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року.

Деякі винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня) та довгострокових - до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені до 17 червня 2025 року.