Європарламент підтримав проєкти про відмову ЄС від російського газу та нафти

16 жовтня 2025, 20:08
Фото: reuters.com
Згідно з запропонованими заходами, енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форс-мажорні обставини
Комітети Європейського парламенту 16 жовтня підтримали проєкти, що передбачають повну відмову ЄС від російського газу та нафти.
 
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
 
Як повідомляється, комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики й з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року.
 
Деякі винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня) та довгострокових - до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені до 17 червня 2025 року.
 
Згідно з запропонованими заходами, енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форс-мажорні обставини, якими може вважатися юридично зобов’язуюча заборона подальшого імпорту.
 
Також пропонують заборонити тимчасове зберігання газу російського походження в ЄС з 1 січня 2026 року. Щоб закрити лазівки та зменшити ризик обходу обмежень, операторів зобов’язують подавати більш детальні докази щодо країни походження.
 
З тієї ж дати пропонують заборону імпорту всієї російської нафти та нафтопродуктів та додаткові запобіжники й посилення покарання за обхід заборони.
 
Окрім того, євродепутати вилучили положення, яке дозволяє Єврокомісії тимчасово призупинити заборону на імпорт у ситуаціях, коли є загроза для енергетичної безпеки ЄС.
 
Проєкти підтримали 83 голосами "за", тоді як 9 членів голосували проти та 1 утримався.
 
Зазначається, що євродепутати підтримали таке рішення з огляду на те, що росія системно, протягом двох десятиліть. використовувала свої енергоресурси як зброю і це ще більш загострилося після її відкритого нападу на Україну.

 

