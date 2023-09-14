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ПОЛІТИКА

Європарламент пропонує МКС видати ордер на арешт лукашенка за депортацію дітей з України

14 вересня 2023, 08:10
Європарламент пропонує МКС видати ордер на арешт лукашенка за депортацію дітей з України
Зазначається, що Європарламент рішуче "засуджує втягування режиму лукашенка у війну рф проти України.

Європейський парламент визнав режим білоруського диктатора олександра лукашенка співучасником російських злочинів в Україні та закликав створити спеціальний трибунал для нього.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту.

Зазначається, що Європарламент рішуче "засуджує втягування режиму лукашенка у війну рф проти України, а також пропаганду розпалювання ненависті, дезінформації та пропаганди, що перегукуються з войовничою риторикою москви; засуджує у зв'язку з цим масове постачання режимом російських агресорів боєприпасами та військовою технікою, зокрема виробництво запчастин для російської армії, а також розміщення російських військ у білорусі".

Також євродепутати нагадали, що режим лукашенка причетний до примусової депортації українських дітей до білорусі, де вони піддаються русифікації та ідеологічній обробці.

Європарламент підтримав розслідування української прокуратури ролі білорусі в депортації дітей і вважає, що дії самого лукашенка і його режиму можуть також прирівнюватися до злочину проти людяності у вигляді "депортації або насильницького переміщення населення" згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

Раду Європи закликають розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши до нього тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей до білорусі.

Європейський парламент вважає, що, допустивши невиправдану агресивну війну росії проти України, режим лукашенка став співучасником злочинів, скоєних рф, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні.

Тому депутати вважають, що спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, скоєного росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування не тільки російського диктатора путіна і російського політичного і військового керівництва, а також і білоруського керівництва.

Тому профільні інституції ЄС закликають вжити всіх необхідних заходів для забезпечення кримінального переслідування білоруських посадовців, які є співучасниками воєнних злочинів скоєних проти України.

ЄСМКСЛукашенкодепортація дітей

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