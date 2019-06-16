Європейські країни готують санкції проти Мадуро і його топ-чиновників
У обговоренні питання про введення фінансових обмежень і обмежень на поїздки беруть участь Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія і Нідерланди, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Associated Press.
За словами джерел, хоча Мадуро входить у список посадовців, щодо яких плануються санкції, остаточного рішення немає. Групі із зазначених країн необхідно подолати внутрішні розбіжності, перш ніж вийти з офіційною пропозицією до виконавчої влади ЄС.
Тим часом учасники переговорів згодні, що санкції слід вводити стосовно військовослужбовців і співробітників судових органів, які зіграли важливу роль в арешті союзників лідера опозиції Хуана Гуайдо.
При цьому представник міністерства закордонних справ Іспанії заявив, що вони не хотіли б, щоб їхні рішення негативно вплинуло на посередницькі зусилля Норвегії між представниками Мадуро і Гуайдо.
Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".
Кількість постраждалих під час сутичок між силовиками та протестувальниками у венесуельській столиці Каракасі зросла до 50.
Водночас, Ніколас Мадуро у зверненні до нації заявив, що протести опозиції, які відбулися у країні 30 квітня, зазнали поразки.
У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.
23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.
Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.
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