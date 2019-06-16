Європейські країни готують санкції проти Мадуро і його топ-чиновників

Ідеться про фінансові обмеження і обмеження на поїздки

Низка європейських країн приступили до розгляду питання про санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і деяких інших чиновників венесуельського уряду.

У обговоренні питання про введення фінансових обмежень і обмежень на поїздки беруть участь Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія і Нідерланди, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Associated Press.

За словами джерел, хоча Мадуро входить у список посадовців, щодо яких плануються санкції, остаточного рішення немає. Групі із зазначених країн необхідно подолати внутрішні розбіжності, перш ніж вийти з офіційною пропозицією до виконавчої влади ЄС.

Тим часом учасники переговорів згодні, що санкції слід вводити стосовно військовослужбовців і співробітників судових органів, які зіграли важливу роль в арешті союзників лідера опозиції Хуана Гуайдо.

При цьому представник міністерства закордонних справ Іспанії заявив, що вони не хотіли б, щоб їхні рішення негативно вплинуло на посередницькі зусилля Норвегії між представниками Мадуро і Гуайдо.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 квітня, частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади - "необоротний процес".