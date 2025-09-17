Європейський парламент відкриє представництво в Києві

Цей крок символізує глибшу політичну підтримку ЄС та наближає Україну до повноправного членства в Союзі.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді оголосила про відкриття постійного офісу Європарламенту в українській столиці.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту в Києві, щоб бути присутніми в Україні та працювати поруч з вами щодня", - заявила вона.

За словами Мецоли, це важливий крок на шляху європейської інтеграції України. Вона також зазначила, що наступним етапом стане відкриття переговорного "кластеру основ" у процесі вступу до ЄС.

Крім цього, президентка Європарламенту анонсувала 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти рф. Він передбачає подальшу відмову від російських енергоносіїв, боротьбу з тіньовим флотом та інші обмеження.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 вересня, президентка Європарламенту прибула до Києва.