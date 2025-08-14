Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії

14 серпня 2025, 16:09
Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
Його планують ухвалити наступного місяця
Європейський Союз продовжуватиме тиск на росію, вже ухвалено 18 пакетів санкцій, а 19-й планується наступного місяця. У ЄС запевняють, що санкції працюють.
 
Про це заявила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, йдеться на сайті Єврокомісії.
 
"Дуже чітко хочу сказати: Європа продовжуватиме тиск на росію", - сказала заступниця головного речника Єврокомісії.
 
Вона нагадала, що Європейський Союз вже ухвалив 18 пакетів санкцій і нині працює над 19-м.
 
"Сподіваюся, ми зможемо ухвалити його наступного місяця - це, власне, той часовий горизонт, який ми маємо на увазі. І, як я вже казала, ми знаємо, що санкції працюють, і ми збережемо тиск на росію", - підсумувала Подеста.

 

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється