Євросоюз готує новий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз продовжуватиме тиск на росію, вже ухвалено 18 пакетів санкцій, а 19-й планується наступного місяця. У ЄС запевняють, що санкції працюють.

"Дуже чітко хочу сказати: Європа продовжуватиме тиск на росію", - сказала заступниця головного речника Єврокомісії.

Вона нагадала, що Європейський Союз вже ухвалив 18 пакетів санкцій і нині працює над 19-м.

"Сподіваюся, ми зможемо ухвалити його наступного місяця - це, власне, той часовий горизонт, який ми маємо на увазі. І, як я вже казала, ми знаємо, що санкції працюють, і ми збережемо тиск на росію", - підсумувала Подеста.