Євросоюз переказав Україні 4 млрд євро

01 жовтня 2025, 15:02
Євросоюз переказав Україні 4 млрд євро
Більшу частину коштів спрямують на дрони.

Європейська комісія здійснила дев’ятий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України, переказавши 4 мільярди євро. Загальний обсяг підтримки Євросоюзу з початку повномасштабного вторгнення Росії вже наближається до 178 мільярдів євро, що підтверджує статус ЄС як головного фінансового партнера України.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії та прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

З цієї суми 2 мільярди євро буде спрямовано на закупівлю безпілотних літальних апаратів — відповідно до спільної домовленості між Україною та ЄС. Решта коштів піде на покриття бюджетних потреб та посилення обороноздатності.

З урахуванням цього переказу, загальний обсяг допомоги Єврокомісії в рамках інструменту MFA (макрофінансова допомога) з початку 2025 року досяг 14 мільярдів євро.

Цей транш став результатом нещодавнього оголошення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка у своїй промові про стан Союзу підтвердила рішення про авансування 6 мільярдів євро в межах нової ініціативи Ukraine Facility (ERA Loans).

Зазначимо, що виплата відбулася саме 1 жовтня — у День захисників і захисниць України, що надає їй особливого символізму.

Прем’єрка Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів Центрального банку Росії в ЄС — крок, який сигналізує про послідовну рішучість Євросоюзу підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Ці кошти це тисячі врятованих життів, відновлені міста і впевнене просування України європейським шляхом", - заявила Свириденко.

Вона також подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару з економіки Валдісу Домбровскісу за лідерство та підтримку.

Лише напередодні, 30 вересня, Урсула фон дер Ляєн публічно підтвердила виділення коштів на безпековому засіданні Колегії Єврокомісії у Брюсселі.

Лише вчора, 30 вересня фон дер Ляєн заявила, що ЄС виділить Україні €2 млрд на виробництво дронів.

 

