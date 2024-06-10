Євровибори в Німеччині: опозиція і ультраправі отримали більшість, а коаліція Шольца програє

Екзіт поли демонструють, що на виборах до Європарламенту в Німеччині перемагає з суттєвим відривом опозиційний блок ХДС/ХСС, на другому місці - ультраправі, а партія канцлера Олафа Шольца – третя.

Про це свідчить прогноз німецького мовника ARD.

Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз лідирує з 29,5%, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" посідає друге місце з 16.5%, а Соціал-демократична партія Олафа Шольца отримає лише 14%.

Ще в 2019 році вони були другою найбільшою партією з 20,5%, а зараз лише 12%.

Для "АдН" результати значно кращі, аджже партія отримала більшу підтримку порівняно з 11% п'ять років тому.

Євровибори стали першими виборами, в яких взяв участь Альянс проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт (BSW).

Згідно з прогнозами, партія набирає 5,5% і, таким чином, перебуває на одному рівні з коаліційними "вільними демократами" (5%).

Таким чином всі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати, що відображає розчарування виборців урядом.

Ліві, які представлені у Бундестазі, отримали лише близько 3% підтримки виборців.

Неофіційні результати голосування на виборах до Європарламенту почали надходити і з інших країн ЄС.