YouTube заборонить правовласникам монетизувати скарги на короткі або випадкові фрагменти музики

Ненавмисне використання музики включає випадки, коли пісню не додавали у ролик спеціально і в автора відео немає з нею ніякої взаємодії

Із середини вересня 2019 року відеохостинг YouTube заборонить правовласникам подавати скарги на ролики, де їхня музика використовується протягом короткого часу. Ця заборона також торкнеться відео з ненавмисним використанням музики, наприклад із проїжджаючих повз автомобілів.

Як зазначає компанія у своєму блозі, зміни у забезпеченні дотримання авторських прав щодо музики, використовуваної у відео, може привести до збільшення кількості заблокованих відео в короткостроковій перспективі, але в цілому до більш здорової екосистеми в довгостроковій перспективі, інформує "Громадське".

"Одна з тенденцій, яку ми бачили, це агресивна вимога дуже коротких музичних кліпів, які використовуються в монетизованих відео. Ці претензії можуть здатися особливо несправедливими, оскільки вони переводять весь дохід від автора заявнику, незалежно від кількості заявленої музики", - пояснили у YouTube.

Ненавмисне використання музики включає випадки, коли пісню не додавали у ролик спеціально і в автора відео немає з нею ніякої взаємодії. Наприклад: телевізор у фоновому режимі, чи музика з кафе.

Правовласники не зможуть заробляти гроші з відео, в яких використовуються короткі фрагменти їхньої музики або її випадкове відтворення. При поданні скарги вони зможуть просто прибрати заробіток із відео для його творця або заблокувати ролик повністю. В YouTube сподіваються, що без можливості монетизації таких роликів власники авторських прав із більшою ймовірністю не залишатимуть скаргу або оберуть варіант тільки із позбавленням автора ролика заробітку.

У компанії вважають, що в короткостроковій перспективі кількість таких блокувань може зрости, оскільки правовласники можуть залишитися без заробітку з таких відео. Але в довгостроковій перспективі YouTube розглядає нові правила як "важливий крок до досягнення правильного балансу".

Нові правила не поширюються на збіги, знайдені автоматичною системою YouTube Content ID - у цьому випадку правовласники продовжать заробляти на розміщенні реклами у таких відео.

Раніше YouTube представила зміни головної сторінки і розділу "Наступне" популярного відеосервісу. Користувачам дозволили налаштовувати стрічку із запропонованими відео, блокувати рекомендації від обраних ними каналів, а також отримувати інформацію про те, чому ролики з'являються в рекомендаціях.

Нагадаємо, що унікальна аудиторія YouTube досягла 2 мільярди користувачів на місяць, заявила генеральний директор компанії Сьюзан Войчицькі.