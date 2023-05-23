Матеріали:
Теми:

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн допомоги

23 травня 2023, 11:28
ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн допомоги
Фото: unesco.org
Міжнародна організація ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн допомоги до кінця цього року.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс

"Виконавча рада ЮНЕСКО підтримала рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні. 27 голосів - "за", два - "проти", - заявила Джапарова.

Очікується, що загальна сума подальшої допомоги становитиме $120 млн і буде мобілізована до кінця цього року.

Вчора під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання "Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні".

Розробка та затвердження рішення цієї Програми відбулися ще в березні минулого року на прохання держав-членів ЮНЕСКО як реакція організації на війну, що розв'язала росія в Україні.

"За результатами доповіді країни-члени, подолавши опір РФ, з істотною перевагою голосів 27 голосів "за" і 2 - "проти" (рф і кнр) затвердили проєкт рішення щодо подальшого надання допомоги Україні - "Report on UNESCO's actions and emergency assistance programme for Ukraine", - заявили в міжнародній організації.

ЮНЕСКО зазначило статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюють у $15,2 млрд; пошкодження - $2,6 млрд; потреби на відновлення - $6,9 млрд.

До статистики також входять ушкодження, завдані сектору освіти, які сягають $4,4 млрд; загальні витрати, необхідні на відновлення галузі - $7,8 млрд.

ЮНЕСКОУкраїна

Останні матеріали

Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер та генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер та генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється