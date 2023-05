Міжнародна організація ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн допомоги до кінця цього року.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс.

"Виконавча рада ЮНЕСКО підтримала рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні. 27 голосів - "за", два - "проти", - заявила Джапарова.

Очікується, що загальна сума подальшої допомоги становитиме $120 млн і буде мобілізована до кінця цього року.

Вчора під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання "Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні".

Розробка та затвердження рішення цієї Програми відбулися ще в березні минулого року на прохання держав-членів ЮНЕСКО як реакція організації на війну, що розв'язала росія в Україні.

"За результатами доповіді країни-члени, подолавши опір РФ, з істотною перевагою голосів 27 голосів "за" і 2 - "проти" (рф і кнр) затвердили проєкт рішення щодо подальшого надання допомоги Україні - "Report on UNESCO's actions and emergency assistance programme for Ukraine", - заявили в міжнародній організації.

ЮНЕСКО зазначило статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюють у $15,2 млрд; пошкодження - $2,6 млрд; потреби на відновлення - $6,9 млрд.

До статистики також входять ушкодження, завдані сектору освіти, які сягають $4,4 млрд; загальні витрати, необхідні на відновлення галузі - $7,8 млрд.