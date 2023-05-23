ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн допомоги
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс.
"Виконавча рада ЮНЕСКО підтримала рішення щодо продовження надзвичайної допомоги Україні. 27 голосів - "за", два - "проти", - заявила Джапарова.
Очікується, що загальна сума подальшої допомоги становитиме $120 млн і буде мобілізована до кінця цього року.
Вчора під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання "Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні".
Розробка та затвердження рішення цієї Програми відбулися ще в березні минулого року на прохання держав-членів ЮНЕСКО як реакція організації на війну, що розв'язала росія в Україні.
"За результатами доповіді країни-члени, подолавши опір РФ, з істотною перевагою голосів 27 голосів "за" і 2 - "проти" (рф і кнр) затвердили проєкт рішення щодо подальшого надання допомоги Україні - "Report on UNESCO's actions and emergency assistance programme for Ukraine", - заявили в міжнародній організації.
ЮНЕСКО зазначило статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюють у $15,2 млрд; пошкодження - $2,6 млрд; потреби на відновлення - $6,9 млрд.
До статистики також входять ушкодження, завдані сектору освіти, які сягають $4,4 млрд; загальні витрати, необхідні на відновлення галузі - $7,8 млрд.