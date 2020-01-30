З 1 лютого через борги ТКЕ без тепла можуть залишитися жителі 18 міст — "Нафтогаз"

" "Нафтога" не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків"

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.

Із 24 січня 2020 року 19 із 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж та уникли ризику відключення від газопостачання, але 18 виробників тепла все ще перебувають у зоні ризику, повідомляє "Економічна правда".

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.

" "Нафтога" не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 29 січня підприємствам-боржникам необхідно сплатити понад 406 млн грн.

Для уникнення відключення газопостачання з 1 лютого вони мають у крайній термін 30 січня провести з "Нафтогазом" необхідні розрахунки.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціни на газ для бізнесу на 14-15%