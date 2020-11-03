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З 8 вимог МВФ, залишилось 2, які ми плануємо виконати за 2-3 тижні - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги
"Ми мали вчора конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь яких умов курсу, ми просто рухаємося в тому контексті, який був."
З 8 вимог МВФ, залишилось 2, які ми плануємо виконати за 2-3 тижні - Шмигаль Фото: Радіо Свобода

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще 2 вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги. Уряд планує зробити це за 2-3 тижні.

Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду, зазначає "Економічна правда".

Шмигаль назвав діалог з МВФ "доволі позитивним", та заявив, що курс уряду не змінився.

"Ми мали вчора конференц-зв’язок з керівництвом МВФ і домовились про продовження співпраці без змін будь яких умов курсу, ми просто рухаємося в тому контексті, який був.

З 8 параметрів, які МВФ просили виконати, у нас лишається 2, які ми сподіваємося виконати протягом 2-3 тижнів", - резюмує прем’єр.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ, зокрема земельної.

Як заявляв радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.

Нагадаємо, що Уряд налаштований на співпрацю з МВФ

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11 03 2020 17:25
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