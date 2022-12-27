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ПОЛІТИКА

З другої партії іранських дронів, переданих рф, майже третина уже знищена — Командування ПС ЗСУ

27 грудня 2022, 16:23
З другої партії іранських дронів, переданих рф, майже третина уже знищена — Командування ПС ЗСУ
Фото: Google
До семи десятків безпілотників, які росія використовувала для нанесення ударів по нашій критичній інфраструктурі українськими ППО уже знищені

Збройними силами України знищено 70 із 250 штук другої партії іранських дронів, переданих росії, повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат.

Упродовж останніх двох тижнів росія атакувала територію України безпілотниками ударного типу – Шахед-131 та Шахед-136 з другої партії іранських дронів – близько двох із половиною сотень, що отримала. До семи десятків безпілотників, які росія використовувала для нанесення ударів по нашій критичній інфраструктурі українськими ППО уже знищені, — наголосив офіцер.

Також він зауважив, щопісля вчорашніх подій на аеродромі Енгельс російські літаки, а саме – стратегічної авіації там розосереджено. Певна їх кількість тут залишається, проте чимало вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати.

Вчора увечері активність ворожої авіації було суттєво зменшено. Певно через те, що окупанти не могли дещо отямитись після бавовни, яка там розцвіла, - зазначив речник Повітряних Сил ЗС України.


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