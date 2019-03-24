CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ норвезького круїзного лайнера Viking Sky, який напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії, евакуювали 297 пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З норвезького лайнера, який зазнав аварії біля берегів Норвегії, евакуювали 300 пасажирів
На борту лайнера перебували 1373 людини
Фото: EPA/UPG
"Десять постраждалих доставлені в лікарню. Більшість пасажирів є американцями і британцями. До евакуації залучені вертольоти і рятувальні судна", - повідомляє LB.ua.
На борту лайнера перебували 1373 людини - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
За даними норвезької щоденної газети Verdens Gang, в Viking Sky працюють три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена сильним вітром.
Нагадаємо, що круїзний лайнер Viking Sky дрейфував через відмову двигуна у водах західного узбережжя Норвегії, здійснюється евакуація 1300 пасажирів і членів екіпажу на борту судна.
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24 03 2019 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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