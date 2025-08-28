Їх змушували ходити до російських шкіл і жили вони під загрозою мобілізації.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути кілька українських дітей і молодих людей, які перебували на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Команда Save Ukraine врятувала групу дітей, яких змушували відвідувати російські школи та брати участь у зустрічах із військовими рф. Один із хлопців був незаконно направлений до військового табору без згоди матері, інші жили під постійною загрозою примусової мобілізації", - йдеться у пості.

Окрему групу вдалося евакуювати за сприяння Української мережі за права дитини. За словами Єрмака, ці діти також перебували в умовах постійної небезпеки та тиску, але нині вже на вільній території поруч із родинами.

"Ще один приклад того, що навіть з окупації можливо повернути наших громадян, якщо працювати спільно та рішуче", - додав Єрмак.

Зазначимо, що днями Конго долучилося до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA повернули вже 1564 дитини.