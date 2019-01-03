За 2 роки СБУ виявила близько 470 атак на державні інформресурси, - Грицак

Виходячи із завдань СБУ, посилили контррозвідувальний режим всієї території України для того, щоб забезпечити, або на ранній стадії виявляти ознаки готування до вчинення злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції СБУ

Фахівцями Служби безпеки України впродовж 2016-2018 років було виявлено близько 470 атак на державні інформаційні ресурси.

Про це повідомляє "У крінформ ".

Василь Грицак заявив, що виходячи із завдань СБУ, посилили контррозвідувальний режим всієї території України для того, щоб забезпечити, або на ранній стадії виявляти ознаки готування до вчинення злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції СБУ.

"Тільки впродовж 2016-2018 років Службою безпеки, нашими фахівцями, було виявлено порядка 470 атак на державні інформаційні ресурси. На сьогодні вважаю, що система "Вибори" доволі стійка. Ми в принципі впевнені в своїх можливостях. У нас дуже добра взаємодія як з самою ЦВК, так і з кіберполіцією, тощо. Хочу зазначити, що буквально у останніх числах лютого цього року сервер ЦВК був підданий доволі потужній атаці, з якою ми в принципі дуже добре справилися", - повідомив Грицак.

Другий важливий напрямок, за словами Грицака, відповідно до повноважень СБУ, це попередження вчинення терористичних актів.

«Я не хочу нікого лякати, звичайно, але ми бачимо цей бруд, який в першу чергу йде із-за порєбріка, і знову ж таки, у 2016-2018 роках СБУ було попереджено і припинено на стадії готування, на різних стадіях, 28 злочинів терористичного характеру, це один із наших пріоритетів. У нас дуже добра у цьому контексті взаємодія з ГПУ, і з Нацполіцією. Ми розробили пам’ятки, ми контактуємо з окружними комісіями, ми дійдемо і до дільничних комісій в рамках своєї компетенції», - наголосив Грицак.