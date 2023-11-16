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За час війни росія на нафті і газі заробила €550 млрд

16 листопада 2023, 17:34
За час війни росія на нафті і газі заробила €550 млрд
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на експорті нафти та газу кремль заробив майже 550 млрд, з яких €180 млрд заплатив Євросоюз.

Про це Center for Research on Energy and Clean Air написав на сайті

Хоча фінансування через імпорт російського викопного палива до ЄС з березня минулого року скоротилося в два рази, проте Євросоюз залишається найбільшим імпортером, який не набагато перевершує Китай.

В Європі основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина - €28 млрд; Нідерланди - €18 млрд та Італія - €17 млрд. 

Другий найбільший покупець це Китай, який купив більш як на €143 млрд. З них на нафту припадає €107 млрд, на газ - €17 млрд і вугілля - €18 млрд. 

Наступною йде Індія - €64 млрд; Туреччина - €53 млрд і Південна Корея - €14 млрд.

Ще в грудні минулого року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження, тоді було ухвалено рішення встановити граничну ціну на нафту з рф на рівні $60 за барель.

 

Росіянафтаприбутки

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