За час війни росія на нафті і газі заробила €550 млрд

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на експорті нафти та газу кремль заробив майже 550 млрд, з яких €180 млрд заплатив Євросоюз.

Про це Center for Research on Energy and Clean Air написав на сайті.

Хоча фінансування через імпорт російського викопного палива до ЄС з березня минулого року скоротилося в два рази, проте Євросоюз залишається найбільшим імпортером, який не набагато перевершує Китай.

В Європі основними покупцями російських енергоресурсів були Німеччина - €28 млрд; Нідерланди - €18 млрд та Італія - €17 млрд.

Другий найбільший покупець це Китай, який купив більш як на €143 млрд. З них на нафту припадає €107 млрд, на газ - €17 млрд і вугілля - €18 млрд.

Наступною йде Індія - €64 млрд; Туреччина - €53 млрд і Південна Корея - €14 млрд.

Ще в грудні минулого року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження, тоді було ухвалено рішення встановити граничну ціну на нафту з рф на рівні $60 за барель.