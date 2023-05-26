За даними ВООЗ, з початку російського вторгнення в Україні зафіксовано понад 900 атак на медичні заклади

Організація зазначає, що всього зафіксовано 967 російських ударів по медустановах.

російські окупанти від початку повномасштабної війни понад 900 медичних закладів в Україні.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє CNN.

Організація зазначає, що всього зафіксовано 967 російських ударів по медустановах. Внаслідок таких атак загинули щонайменше 97 людей і 126 отримали поранення.

При цьому сьогоднішній удар по медустанові в Дніпрі, де надавали психіатричну допомогу, поки не включили до даних ВООЗ, оскільки "процес перевірки займає деякий час". Востаннє організація фіксувала атаку на медустанову 7 травня, коли росіяни обстріляли пересувну клініку.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров'я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, а й позбавляють людей вкрай необхідної допомоги, наражають на небезпеку медичних працівників і підривають систему охорони здоров'я", - заявила в коментарі виданню прессекретар ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, подібні атаки є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені.

Нагадаємо, сьогодні окупанти за допомогою ракет атакували медустанову у Дніпрі. Внаслідок удару поки що відомо про 31 пораненого та двох загиблих.