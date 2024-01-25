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За минулий рік рф вдалося імпортувати мікросхеми, вироблені в США та ЄС, на мільярд євро

25 січня 2024, 21:15
За минулий рік рф вдалося імпортувати мікросхеми, вироблені в США та ЄС, на мільярд євро
Фото: APTN
росія скористалася обходом західних санкцій.

Торік росія в обхід західним санкціям вдалося імпортувати мікросхеми американського та європейського виробництва на суму понад мільярд доларів.

Про це із посиланням на документи російської митної служби повідомляє  Bloomberg.

Секретні дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року були виготовлені американськими та європейськими компаніями. 

Серед них є продукція Intel Corp, Advanced Micro Devices та Analog Devices Inc., а також європейських брендів Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV.

За інформацією видання, наразі має жодних доказів, що компанії порушили санкційне законодавство. Водночас ці дані не вказують на те, хто експортував технології до росії.

Компанії заявили, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність у росії з початком повномасштабного вторгнення рф, і впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій. 

Вони заявили, що працюють над протидією незаконному витоку товарів, зокрема спільно з відповідними органами.

Видання зазначає, що переважна більшість заборонених технологій потрапляє до росії шляхом реекспорту з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. США і ЄС працюють над тим, щоб перекрити ці шляхи, зосередившись на переліку пріоритетних так званих товарів подвійного призначення і передових технологій, які були виявлені в російській зброї в Україні або є критично важливими для її виробництва.

Зрештою, імпорт західних мікросхем в обхід санкцій дозволив росії продовжити виробництво танків та іншого озброєння, включно з ракетами, які вони використовують у війні проти України.

За даними російської митниці, лише за перші дев'ять місяців 2023 року росії вдалося імпортувати мікросхем на суму 1,7 мільярда доларів, зокрема на суму 1,2 мільярда доларів, вироблену загалом 20 компаніями.

На частку дрібних виробників, зокрема з Європи і США, ймовірно, припадають чіпи на суму 500 мільйонів доларів.

До топ-20 компаній увійшли невелика кількість китайських виробників і тайванська компанія Realtek Semiconductor Corp., причому росія імпортувала продукцію останньої на суму близько 17 мільйонів доларів.

Немає жодних ознак того, що тайванська компанія експортувала чіпи безпосередньо в росію або знала, що її товари опинилися там.

Представник AMD заявив, що компанія реалізує програми, що запобігають і виправляють післяпродажне переміщення продуктів AMD у незаконні канали та всередині них. Вона діятиме негайно у відповідь на будь-яку інформацію про продажі в зонах з обмеженим доступом, і змусить дистриб'юторів і клієнтів зробити те саме.

Компанія Texas Instruments заявила, що будь-які поставки її продукції в росію є незаконними і несанкціонованими. Спеціальна група контролює продаж і відвантаження продукції, і компанія вживає заходів, якщо дізнається, що дистриб'ютори і клієнти не дотримуються законів про експортний контроль.

У виданні зазначають, росія просто поглинає санкції, щоб купувати необхідні мікросхеми для своєї війни.

імпортвійна в Україніросія окупантимікросхеми

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