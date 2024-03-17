За останні 10 років у світі впав експорт російської зброї – розвідка Британії

Світовий експорт зброї з росії помітно впав з 2014 року.

Це може бути пов’язане з регулярними російськими втратами на війні в Україні.

Про це в соцмережі X (Twitter) повідомляє Міністерство оборони Британії, посилаючись на дані розвідки.

У відомстві посилаються на дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру SIPRI, згідно з яким російський експорт зброї впав на 53% у період між 2014-2018 та 2019-2023 роками.

В рейтингу росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь, а обсяги поставки зброї рф минулого року були на 52% нижчими, ніж в 2022 році.

При цьому лише 12 країн отримали основне російське озброєння у 2023 році порівняно з 31 країною у 2019 році.

"Зменшення, ймовірно, пов’язане з декількома факторами, включно з тим, що Росія віддає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зниження попиту клієнтів через ризик відповідних санкцій і глобальне засудження відповідальності росії за війну", - пише розвідка.

В той же час Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі.