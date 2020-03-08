За період карантину 83 тис. ФОП отримали 554 млн грн держдопомоги на дітей

Виплати надавалися підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

З квітня по липень 2020 року 83 тис. фізичних осіб-підприємців отримали 554 млн грн державної допомоги на дітей до 10 років, повідомляє Міністерство соціальної допомоги, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що виплати надавалися підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

Загалом у рамках тимчасової державної програми вже забезпечено виплату допомоги на більше ніж 107 тис. дітей віком до 10 років.

"Послаблення карантину дало змогу більшості фізичних осіб-підприємців відновити свою діяльність. Про поліпшення умов провадження підприємницької діяльності свідчить також збільшення кількості громадян, які зареєструвалися фізичними особами-підприємцями. Так, у червні - першій половині липня поточного року чисельність фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування й належать до першої та другої груп платників єдиного податку, збільшилася майже на 5 тис.", - заявляють у міністерстві.

У зв'язку з цим Кабінет Міністрів ухвалив рішення призупинити виплати допомоги на дітей ФОП із вересня цього року.

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