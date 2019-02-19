Глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко заявив, що за рік в Україні борщ зі свининою подорожчав на 16%, а вегетаріанський – на 70%.

"Борщова інфляція в 7 разів вища за офіційну... За рік вартість борщу з м’ясом зросла на 16%, або на 14,9 грн. Ця страва станом на січень 2019 року обходиться в середньому по країні в 104,8 грн, тоді як станом на січень минулого року коштувала 89,9 грн. На початку цього року тарілка борщу коштувала 10,5 грн", - зазначив Олексій Дорошенко і оприлюднив відповідні розрахунки.

За словами Дорошенка, для обрахунку борщової інфляції за основу було взято найпростіший рецепт борщу: свинини – 600 гр, картопля та буряк – по 500 гр, капуста – 300 гр, морква та цибуля – по 200 гр, вода – 3 л, лавровий лист, сіль, чорний перець – за смаком, сметана – 200 гр, голівка часнику – 50 г.

"Свинина – 600 гр. У січні 2018 року коштувала 66 грн, у січні 2019 року – уже 70 грн. Зростання за рік на 6%. Картопля – 500 гр. Січень 2018 року – 3,2 грн, за рік – 4,7 грн. Картопля подорожчала на 47%. Буряк – 500 гр. Початок минулого року – 3,5 грн, січень 2019 рік – 6,2 грн. Ціна зросла на 77%. Капуста – 300 гр. У 2018-го – 1,5 грн, у 2019-го – 3,4 грн. Вартість зросла у понад два рази. Морква – 200 гр. На початку 2018 року – 1,4 грн, у січні 2019 року – 2,5 грн. Купуємо на 78% дорожче. Цибуля – 200 гр. 2018 рік – -1,1 грн, 2019-й – 3,7 грн. Зростання за рік відбулось у понад три рази. Часник – 50 гр. Січень 2018 року – 3 грн, у 2019-му – 2,8 грн. Вартість зменшилась на 5%. Сметана - 200 гр. У січні 2018-го її можна було придбати за 10,2 грн, а на початку цього року за 11,5 грн. Вона подорожчала на 13%, або на 1,3 грн", - перерахував чиновник.

При цьому він додав, що вартість пісного борщу за вказаним же рецептом (без урахування ціни м'яса і сметани) зросла на 70%, або на 9,6 грн. "Ця страва станом на січень 2019 року обходиться в середньому по країні в 23,3 грн, тоді як станом на січень минулого року коштувала 13,7 грн. Порція смачної вегетаріанської страви коштувала на початку цього року 2,3 грн", - зазначив він.

У той же час, за словами Дорошенка, український бургер із салом за рік подорожчав на 10%.

Нагадаємо, що інфляція в Україні за минулий рік становила 9,8%.