Європейська Комісія пропонує винести на розгляд країн-членів пропозицію щодо тимчасової заборони імпорту п'яти найбільш чутливих сільськогосподарських товарів з України до п'яти держав Євросоюзу.

Така пропозиція прозвучала за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства та рибальства.

Про це повідомляє Укрінформ, зсилаючись на заяву єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського.

"Ми дуже близькі до доброї угоди, що передбачає тимчасову заборону для п’яти продуктів, а також проведення розслідування, відповідно до захисних заходів, що передбачено в угоді про лібералізацію торгівлі з Україною. Ці та ці заходи можуть використовуватися до 5 червня, тому відтоді ці регуляторні правила втратять чинність. Але ми знаємо, якщо нові правила будуть погоджені, тож ці тимчасові заходи також мають бути продовжені, ймовірно, до кінця року. Єврокомісія є відкритою для такої можливості", – сказав Войцеховський.

Він зазначив, що пропозиція ввести тимчасову заборону на імпорт стосується таких продуктів: кукурудза, пшениця, рапс, соняшник та соняшникова олія.

Обмеження будуть стосуватися не всього ЄС, а лише п'яти "прифронтових" країн.

Польща ініціювала цей запит і уряди ще чотирьох країн його підтримали. Країни порушували питання щодо введення заборони на імпорт з України ще восьми видів продукції, таких як, мед, цукор, курятина, м'ясо і молочні товари, проте Єврокомісія не підтримала цю пропозицію. Адже 90% проблемного імпорту з України припадає на зернові культури та масла.

"Односторонні заходи не є рішенням, потрібні рішення на європейському рівні. Після дискусій сьогодні, сподіваюся, це рішення буде ухвалено Радою ЄС у дусі солідарності", – підсумував єврокомісар.