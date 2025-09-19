Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Захід досі не визначив, чи росія навмисно порушила повітряний простір Польщі

19 вересня 2025, 19:37
Захід досі не визначив, чи росія навмисно порушила повітряний простір Польщі
За даними понад десяти джерел із розвідслужб США та інших західних країн, наразі немає достовірної інформації щодо обставин падіння російських дронів у Польщі.

Західні розвідувальні служби продовжують з’ясовувати, чи було порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі минулого тижня навмисним кроком москви.

Про це повідомляє CNN.

За даними понад десяти джерел із розвідслужб США та інших західних країн, наразі немає достовірної інформації щодо обставин падіння російських дронів у Польщі в ніч проти 10 вересня. Один високопосадовець США оцінив ймовірність навмисного порушення простору НАТО як "50 на 50".

Інші джерела зазначають, що траєкторія польоту дронів може свідчити про їхню втрату сигналу GPS та спробу його відновити, але ці дані можна інтерпретувати по-різному. Серед розвідників немає одностайної думки щодо того, чи був інцидент навмисним.

Українські експерти повідомили CNN, що використовують засоби глушіння проти російських дронів, проте раніше не спостерігали відхилення такої великої кількості апаратів у бік Польщі.

Водночас усі джерела погодились, що випадок є тривожним сигналом: він демонструє прагнення кремля спровокувати НАТО, навіть із ризиком ескалації конфлікту.

Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що падіння російських безпілотників у Польщі "могло бути помилкою".

