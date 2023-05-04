Захід не повинен поступатися росії та має продовжувати підтримку України – міністр закордонних справ Чехії

Він закликав шукати шляхи для забезпечення боєприпасами української армії.

Україні необхідно надати всі необхідні засоби, яких наша держава потребує для захисту від вторгнення росії. Це стане найкращою гарантією безпеки для України перед вступом в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Голос Америки.

Він закликав шукати шляхи для забезпечення боєприпасами української армії.

"Я вважаю, що найкращою гарантією для України є надання їй практично всіх необхідних засобів, які вона потребує для захисту від російського імперіалістичного вторгнення. Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію", - сказав Ліпавський.

Він також переконаний, що Україна стане членом НАТО, але не відразу. "Я думаю, що ми повинні серйозно обговорити це. Це станеться не відразу, але одного дня це станеться, і ми повинні бути до цього готові. І ми також повинні працювати над цим", - зазначив чеський міністр.

Голова МЗС також зазначив, що питання членства України в НАТО має серйозно розглядатися на Вільнюському саміті Альянсу.

"Зараз ми не знаємо, якими будуть результати Вільнюського саміту. Це обговорюватиметься на міністерській зустрічі НАТО в Осло, де ми будемо говорити про це. Безумовно, питання членства України в НАТО буде, але ми повинні бути політично готові показати знак того, що ми серйозно думаємо про це, що Європі потрібні нові рамки безпеки. І НАТО має розглядати серйозно питання членства України", - сказав Ліпавський.

Він також зазначив, що українці вирішили, що хочуть бути частиною західної цивілізації, західного суспільства. І для цього потрібен не лише вступ до НАТО, а й до Євросоюзу, хоча цього досягти важко.

"Українці... не хочуть бути частиною російської колоніальної імперії, яка нині називається російська федерація. Колись це був Радянський союз, а ще раніше - російська імперія. Вони не хочуть, щоб ними керували з москви. А для цього, звісно, потрібно не лише членство в НАТО, а і членство в ЄС. А цього насправді нелегко досягти, тому що ЄС - це союз, заснований на верховенстві права, це спільний ринок, це рух людей, насправді дуже багато бюрократії. Щоб бути членом ЄС, потрібно виконати купу норм і купу паперів. Але ці зусилля окупаються... Я закликаю почати переговори якнайшвидше, але все одно це переговори, які тривають довго, тому треба розпочати цей процес", - зазначив голова МЗС Чехії.