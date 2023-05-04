Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Захід не повинен поступатися росії та має продовжувати підтримку України – міністр закордонних справ Чехії

04 травня 2023, 13:03
Захід не повинен поступатися росії та має продовжувати підтримку України – міністр закордонних справ Чехії
Джерело:lb
Він закликав шукати шляхи для забезпечення боєприпасами української армії.

Україні необхідно надати всі необхідні засоби, яких наша держава потребує для захисту від вторгнення росії. Це стане найкращою гарантією безпеки для України перед вступом в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Голос Америки.

Він закликав шукати шляхи для забезпечення боєприпасами української армії.

"Я вважаю, що найкращою гарантією для України є надання їй практично всіх необхідних засобів, які вона потребує для захисту від російського імперіалістичного вторгнення. Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію", - сказав Ліпавський.

Він також переконаний, що Україна стане членом НАТО, але не відразу. "Я думаю, що ми повинні серйозно обговорити це. Це станеться не відразу, але одного дня це станеться, і ми повинні бути до цього готові. І ми також повинні працювати над цим", - зазначив чеський міністр.

Голова МЗС також зазначив, що питання членства України в НАТО має серйозно розглядатися на Вільнюському саміті Альянсу.

"Зараз ми не знаємо, якими будуть результати Вільнюського саміту. Це обговорюватиметься на міністерській зустрічі НАТО в Осло, де ми будемо говорити про це. Безумовно, питання членства України в НАТО буде, але ми повинні бути політично готові показати знак того, що ми серйозно думаємо про це, що Європі потрібні нові рамки безпеки. І НАТО має розглядати серйозно питання членства України", - сказав Ліпавський.

Він також зазначив, що українці вирішили, що хочуть бути частиною західної цивілізації, західного суспільства. І для цього потрібен не лише вступ до НАТО, а й до Євросоюзу, хоча цього досягти важко.

"Українці... не хочуть бути частиною російської колоніальної імперії, яка нині називається російська федерація. Колись це був Радянський союз, а ще раніше - російська імперія. Вони не хочуть, щоб ними керували з москви. А для цього, звісно, потрібно не лише членство в НАТО, а і членство в ЄС. А цього насправді нелегко досягти, тому що ЄС - це союз, заснований на верховенстві права, це спільний ринок, це рух людей, насправді дуже багато бюрократії. Щоб бути членом ЄС, потрібно виконати купу норм і купу паперів. Але ці зусилля окупаються... Я закликаю почати переговори якнайшвидше, але все одно це переговори, які тривають довго, тому треба розпочати цей процес", - зазначив голова МЗС Чехії.

Чехіяпідтримка України

Останні матеріали

Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Політика
Напередодні українського контрнаступу. Аналіз оборонної стратегії росії та американська зброя, що потрібна Україні – Hudson Institute
Переклад iPress – 04 травня 2023, 13:03
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Політика
Нам потрібна зміна режиму в росії. Але як це зробити? – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 травня 2023, 10:13
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Політика
Вирішальний контрнаступ для політики Заходу. Незважаючи на недостатню допомогу Заходу Україна має всі шанси перемогти завдяки силі духу та новій тактиці – Челс Міхта
Переклад iPress – 03 травня 2023, 17:03
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Політика
Тим, хто лобіює мирні переговори України з росією. Ви забули про мільйони життів – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 03 травня 2023, 13:00
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Український наступ наближається. Якими можуть бути успіх і поразка? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 травня 2023, 09:51
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Контрнаступ міг би бути спрямований на ізоляцію Кримського півострова. Звільнення Криму змінює все – Бен Ходжес
Переклад iPress – 02 травня 2023, 17:01
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Політика
КОНТРНАСТУП. Цьогоріч Україна має шанс змінити геополітику на покоління, так само і США – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 13:04
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Контрнаступ. Він визначить майбутнє демократичного світу – The Atalntic
Переклад iPress – 02 травня 2023, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється