Захід прокидається через вторгнення дронів рф – The Telegraph

Якщо європейські країни не прискорять виробництво та координацію, ризик бути поставленими перед обличчям масових атак лише зростатиме

Захід прокидається через вторгнення російських дронів. Хвиля інцидентів по всій Європі загрожує ескалацією.

Про це пише The Telegraph.

Близько 23:30 9 вересня близько 20 безпілотників перетнули повітряний простір Польщі з білорусі — інцидент, який ледь не спровокував зіткнення з НАТО, і лише початок серії тривожних вторгнень над Європою.

Багато з виявлених апаратів були дешевими дронами "Gerbera" на базі іранської конструкції Shahed; щонайменше чотири дрони були збиті польськими та союзними винищувачами. росія відкидає звинувачення в навмисному перетині кордону НАТО, але після цього були зафіксовані й інші випадки — зокрема проникнення в повітряний простір Румунії та численні невпізнані спостереження над різними країнами Європи.

Упродовж останніх тижнів повідомлення про дрони надходили з Німеччини, Бельгії, Франції, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Литви та Данії. У четвер тимчасово закривали аеропорт Мюнхена через виявлення безпілотника. Данський прем’єр Метте Фредеріксен вже пов’язала низку спостережень із москвою і закликала до рішучої відповіді, хоча конкретних доказів відповідальності Росії деякі країни ще не оприлюднили. Є підозра, що частина дронів могла запускатися з танкерів "тіньового флоту" — суден, які використовуються для обходу санкцій. Франція минулого тижня тимчасово зупинила судно "Боракай", що проходило Балтійським морем під час хвилі спостережень безпілотників. Російські БПЛА "Герань" (модифікований Shahed-136) виробляються великими серіями: за даними повідомлень, на одному з заводів у Алабузі виробництво працює цілодобово. Ці безпілотники часто застосовуються як ударні "камікадзе", здатні наносити руйнівні удари на великі відстані.

Європейські лідери дедалі більше розуміють: загроза — реальна, і її потрібно стримувати системно. На тижневій зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею "стіни з дронів" — мережі радарів, сенсорів та систем перехоплення, подібної до ізраїльського "Залізного купола". Нині подібної континентальної системи немає. Зокрема, Велику Британію передусім захищають ВПС і кілька есмінців.

Економічна дилема очевидна: збивати дешевий дрон ракетою вартістю мільйони — неефективно. Тому уряди та приватні компанії шукають доступні рішення — дешеві перехоплювачі, лазери, електронні засоби придушення, дрони-перехоплювачі та інші технології.