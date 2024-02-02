Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Заходу необхідно забезпечити поразку росії або стати об'єктом атак диктаторських режимів – міністр оборони Британії

02 лютого 2024, 11:21
Заходу необхідно забезпечити поразку росії або стати об'єктом атак диктаторських режимів – міністр оборони Британії
Wikipedia
Грант Шаппс вважає "життєво важливим" успіх України у війні

Захід повинен забезпечити поразку росії в Україні, інакше він ризикує зазнати нападу з боку таких диктаторських режимів, як Китай, попередив Грант Шаппс. Міністр оборони заявив, що "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати напади на західні держави, якщо вважатимуть, що у них "вичерпався запас міцності".

Про це повідомляє The Telegraph.

В інтерв'ю The Telegraph він сказав, що Британія "живе у все більш небезпечні часи", і повідомив, що набір до армії минулого місяця збільшився більш ніж удвічі на тлі зростаючих побоювань конфронтації з Москвою. Виступаючи цього тижня у Вашингтоні, де він зустрівся зі своїм американськими колегами Ллойдом Остіном, міністром оборони США та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, Шаппс заявив, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це питання є екзистенціальним... це стосується не лише України".

"Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", — заявив Грант Шаппс.

Шаппс сказав, що скористається зустріччю міністрів оборони НАТО наступного тижня, щоб закликати країни-члени виконати зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, щоб "переконатися, що вони роблять свій внесок у глобальну безпеку, щоб тиран не міг перемогти".

Занепокоєння Шаппса щодо загрози з боку Ірану і Китаю з'явилося після того, Девід Камерон, міністр закордонних справ Британії, заявив, що Іран становить "неприйнятну загрозу безпеці Великобританії" і за останні два роки намагався вбити 15 британських громадян або осіб, пов'язаних з Великобританією.

диктатураБританіявійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О’Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється