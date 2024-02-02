Заходу необхідно забезпечити поразку росії або стати об'єктом атак диктаторських режимів – міністр оборони Британії

Грант Шаппс вважає "життєво важливим" успіх України у війні

Захід повинен забезпечити поразку росії в Україні, інакше він ризикує зазнати нападу з боку таких диктаторських режимів, як Китай, попередив Грант Шаппс. Міністр оборони заявив, що "режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною в Україні і можуть почати напади на західні держави, якщо вважатимуть, що у них "вичерпався запас міцності".

Про це повідомляє The Telegraph.

В інтерв'ю The Telegraph він сказав, що Британія "живе у все більш небезпечні часи", і повідомив, що набір до армії минулого місяця збільшився більш ніж удвічі на тлі зростаючих побоювань конфронтації з Москвою. Виступаючи цього тижня у Вашингтоні, де він зустрівся зі своїм американськими колегами Ллойдом Остіном, міністром оборони США та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, Шаппс заявив, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це питання є екзистенціальним... це стосується не лише України".

"Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу, життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", — заявив Грант Шаппс.

Шаппс сказав, що скористається зустріччю міністрів оборони НАТО наступного тижня, щоб закликати країни-члени виконати зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, щоб "переконатися, що вони роблять свій внесок у глобальну безпеку, щоб тиран не міг перемогти".

Занепокоєння Шаппса щодо загрози з боку Ірану і Китаю з'явилося після того, Девід Камерон, міністр закордонних справ Британії, заявив, що Іран становить "неприйнятну загрозу безпеці Великобританії" і за останні два роки намагався вбити 15 британських громадян або осіб, пов'язаних з Великобританією.