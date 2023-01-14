Залужний: Сили оборони України знищили 18 російських крилатих ракет і три керовані авіаракети

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет

Повітряні сили ЗСУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 18 крилатих ракет і три керовані авіаційні ракети, випущені росією в суботу, 14 січня.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця", - написав він.

Пізніше, зазначив головнокомандувач ЗСУ, росія застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59, - по об’єктах критичної інфраструктури України.

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.