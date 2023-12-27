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CУСПІЛЬСТВО

Залужний захистив докторську дисертацію з правознавства з теми, обговорення якої обмежено державною таємницею

27 грудня 2023, 21:52
Залужний захистив докторську дисертацію з правознавства з теми, обговорення якої обмежено державною таємницею
Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний захистив дисертацію з права, здобувши науковий ступінь доктора філософії.

Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що саму дисертацію та анотацію до неї переглянути неможливо, оскільки вони становлять державну таємницю.

Однак відомо, виходячи з ключових слів, що тема дисертації Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними проступками та стягненнями.

Публікації головнокомандувача ЗСУ за темою дисертації також присвячені питанням військово-дисциплінарного законодавства. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи академії, наприклад з нагоди випуску її студентів.

Сам захист відбувся в Національному університеті "Одеська юридична академія", президентом якої є ексрегіонал Сергій Ківалов.

Нещодавно, головнокомандувач ЗСУ заявив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

державна таємницяЗалужнийдисертація

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