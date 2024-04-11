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Заморозка війни не призведе до її закінчення – влада України про "мирний" план Туреччини

11 квітня 2024, 18:48
Заморозка війни не призведе до її закінчення – влада України про
Фото: xn--j1aidcn.org
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що завершення війни має відбуватися на основі української "Формули миру".

Про це Подоляк написав в Telegram-каналі. 

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш рф". Є лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу рф із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій", - йдеться в дописі. 

Подоляк написав, що інші "плани" лише свідчать про бажання продовжити війну через заморожування, ескалацію і збереження російського агресивного режиму.

Нагадаємо, що сьогодні Туреччина передала Україні і росії свій "мирний" план, де Стамбул пропонує Києву і москві свій проект "мирного" договору, який передбачає заморозку війни.

 

Михайло Подолякмирний план Туреччини

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