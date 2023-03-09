Матеріали:
Теми:

Запрацював спрощений транзит української агропродукції з Польщею

09 березня 2023, 18:11
Запрацював спрощений транзит української агропродукції з Польщею
Фото: dw
Від сьогодні скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, який слідує транзитом через Польщу.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Йдеться в Прес-релізі.

“З 8:00 години ранку 9 березня скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом через Республіку Польща до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн”, - йдеться в релізі.

Спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

В пункті пропуску представник Держмитслужби України буде проставляти в накладній CMR додаткову печатку у графі 2, у разі якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн. Необхідність проставлення додаткової печатки визначається представником Держмитслужби України відповідно до переліку товарів (кодів) та одержувача зазначеного в накладній CMR.

Кілька днів тому стало відомо, Польща спростить транзит українського зерна.
Польщатранзитзерно

Останні матеріали

Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється