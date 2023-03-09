Запрацював спрощений транзит української агропродукції з Польщею

Від сьогодні скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, який слідує транзитом через Польщу.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Йдеться в Прес-релізі.

“З 8:00 години ранку 9 березня скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом через Республіку Польща до польських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин чи до інших країн”, - йдеться в релізі.

Спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

В пункті пропуску представник Держмитслужби України буде проставляти в накладній CMR додаткову печатку у графі 2, у разі якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн. Необхідність проставлення додаткової печатки визначається представником Держмитслужби України відповідно до переліку товарів (кодів) та одержувача зазначеного в накладній CMR.