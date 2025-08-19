Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Запрошення путіна на Аляску стало "демонстрацією сили" – Бессент

19 серпня 2025, 20:53
Запрошення путіна на Аляску стало
фото: Getty Images
Оскільки Трамп запросив путіна на землю, яка раніше належала росіянам
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запрошення диктатора рф путіна на саміт на Аляску стало демонстрацією сили президента Дональда Трампа та порівняв його із запрошенням некерованого сусіда додому
 
Про це пише CNN.
 
Зокрема, Бессент назвав саміт на Алясці "демонстрацією сили президента Трампа", оскільки той запросив путіна на ту землю, яка раніше належала росіянам. 
 
"Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім зробив авіашоу. Це було схоже на запрошення вашого неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому ваших запасів зброї", – висловився американський міністр.
 
Також він прокоментував зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і його командою у Білому домі 18 серпня як дуже хорошу.
 
"А потім ми пішли, зустрілися з європейськими лідерами. Це була неймовірна група в Білому домі, очолювана президентом Трампом. І так, кульмінацією цього став телефонний дзвінок з президентом путіним… Я твердо вірю, що буде двостороння зустріч між президентом путіним та президентом Зеленським. І це єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту - змусити обидві сторони поговорити", – резюмував Бессент.
