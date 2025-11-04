Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський категорично проти "напівчленства" України в ЄС

04 листопада 2025, 19:09
Зеленський категорично проти
джерело president.gov.ua
Він наголосив, що Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу і отримати рівний статус серед усіх країн, а не обмежене "неповне членство".

Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу, а не отримувати "напівчленство" з обмеженими правами, наголосив президент України Володимир Зеленський під час Європейського саміту з питань розширення.

Про це він заявив, звертаючись до учасників Європейського саміту з питань розширення.

На запитання, чи погодилася б Україна на неповноправне членство в ЄС для пришвидшення вступу та обходу вето Угорщини, Зеленський відповів однозначно: 

"Ні, як це можна зрозуміти?"

Президент сказав, що членство в ЄС має ґрунтуватися на принципі рівності між країнами. 

"Мені здається, що дуже важливо, щоб Україна отримала ставлення як до рівної серед рівних. І якщо ми говоримо про членство в ЄС, воно має бути повноправним. Дуже важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру території чи кількості населення", - наголосив він. 

Зеленський додав, що в питанні членства ключове значення мають спільні цінності.

"На мою думку, не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС", - додав лідер.

Сьогодні, 4 листопада, Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який оцінює поступ країн-кандидатів та потенційних кандидатів. Для України цьогорічний звіт став найкращим із 2023 року, що відображає результати системних реформ, реалізованих навіть під час війни.

Водночас ЄС досі не може офіційно розпочати переговори щодо вступу України через блокування з боку Угорщини. Уряд Будапешта, який зберігає проросійську позицію, наклав вето на старт переговорного процесу.

 
