Зеленський координує позиції з лідерами Європейської Ради, Фінляндії та Литви

Він наголосив на важливості спільних рішень для зміцнення міжнародної підтримки.

В понідлок, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський продовжив серію переговорів із ключовими європейськими партнерами, обговоривши з ними підсумки перемовин радників у Женеві та подальші кроки міжнародної координації.

Про це він написав в Telegram-каналі.

Під час окремих розмов із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президентом Фінляндії Александром Стуббом та президентом Литви Гітанасом Наусєдою глава держави поінформував співрозмовників про деталі дискусій у Женеві - позиції сторін, перебіг консультацій і головні пріоритети України.

Зеленський наголосив, що українська сторона діє максимально конструктивно, а ухвалення будь-яких рішень має бути виваженим і спрямованим на досягнення тривалого миру та гарантованої безпеки.

Він також підкреслив важливість сталої підтримки з боку європейських партнерів і подякував лідерам, які «принципово допомагають Україні та її людям».

За словами президента, активна дипломатична взаємодія залишається ключовою для зміцнення міжнародної єдності навколо України.