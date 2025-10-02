Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський на саміті Євроспільноти обговорив безпеку та фінансову підтримку України

02 жовтня 2025, 18:32
Фото: Telegram/Зеленський
За словами Зеленського, під час зустрічі предметно обговорили підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою.

Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені провів зустріч із главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомиву Telegram глава держави.

Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів". Президент зазначив, що Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.

Сторони також обговорили використання заморожених активів рф та нові фінансові інструменти для підтримки України.

"Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", - зазначив Зеленський.

Саміт Євроспільноти у Копенгагені

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, в Копенгагені проходить сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке об’єднує глав держав і урядів 47 європейських країн.

