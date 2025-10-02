Зеленський на саміті Євроспільноти обговорив безпеку та фінансову підтримку України
Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені провів зустріч із главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомиву Telegram глава держави.
За словами Зеленського, під час зустрічі предметно обговорили підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою.
Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів". Президент зазначив, що Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.
Сторони також обговорили використання заморожених активів рф та нові фінансові інструменти для підтримки України.
"Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", - зазначив Зеленський.
Саміт Євроспільноти у Копенгагені
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, в Копенгагені проходить сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке об’єднує глав держав і урядів 47 європейських країн.