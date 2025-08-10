Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

10 серпня 2025, 16:19
Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Сторони обговорили можливі формати зустрічей.
Президент Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном розвиток української військової авіації та ситуацію на фронті.
 
Про це ідеться у соцмережах Володимира Зеленського.
 
"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на росію. Саме росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", – ідеться у повідомленні.
 
Сторони також обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом.
 
"Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", – додав президент.
 
Зеленський подякував Швеції за відчутну оборонну підтримку і нагадав, що в 2025 році Швеція спрямувала $4 млрд на допомогу Україні.
