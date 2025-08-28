Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський очікує швидкого початку переговорів про вступ до ЄС

28 серпня 2025, 19:00
Зеленський очікує швидкого початку переговорів про вступ до ЄС
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Попри масований обстріл Києва Україна продовжує євроінтеграційний курс.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу найближчим часом. 

Про це він повідомив після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і написав про це у X ( Twitter).

У дописі глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн за співчуття та солідарність з українцями після чергової масованої атаки рф, яку назвав "цинічною та жорстокою". Також, за його словами, сторони обговорили подальшу дипломатичну роботу для зупинення російської агресії.

"Але поки росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має лише посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами", – підкреслив голова держави. 

Окрему увагу під час розмови було приділено євроінтеграційним процесам. За словами президента, йшлося про одночасне відкриття переговорного кластера з Україною та Молдовою.

"Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", – зазначив Зеленський.

Раніше ми писали, що Брюссель може відмовитися від ідеї розділення Молдови та України на єврошляху.

 

