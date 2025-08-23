Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський підписав нові санкції: у списку пособники окупації і партнери рф

23 серпня 2025, 20:15
Зеленський підписав нові санкції: у списку пособники окупації і партнери рф
Фото: gettyimages.com
Частина обмежень синхронізована з Канадою, інша стосується пособників окупації на тимчасово захоплених територіях України.

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав два укази, якими ввів у дію нові пакети персональних санкцій. Вони стосуються як фізичних, так і юридичних осіб, пов’язаних із підтримкою російської агресії.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Перший - синхронізація в Україні санкцій наших партнерів, зокрема Канади. Це 100% узгодження цьогорічних канадських санкцій проти 139 фізичних і юридичних осіб, які працюють на російську війну", - зазначив Зеленський.

За його словами, паралельно Україна разом із партнерами готує рішення про узгодження українських санкцій у відповідних юрисдикціях інших країн.

"Усі, хто допомагає рф продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати реальний тиск світу", - підкреслив президент.

Другий указ стосується 28 громадян різних країн, які, за словами Зеленського, допомагають росіянам утримувати режим окупації в Україні та фактично фінансують державу-агресора.

"По кожному з них ведеться робота з правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - наголосив глава держави.

Укази №612/2025 і №613/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони оприлюднено на сайті Президента.

Згідно з документами:

  • У першому пакеті санкції запроваджено щодо 74 фізичних і 65 юридичних осіб. Йдеться, зокрема, про компанії з Росії, Китаю, Кіпру та КНДР, пов’язані з постачанням товарів військового призначення, енергетикою, перевезенням зброї, торгівлею нафтою та російською пропагандою за кордоном.

  • У другому пакеті санкції стосуються 28 осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях України та беруть участь у пропагандистській діяльності. Це, зокрема, блогери, військові кореспонденти та публічні фігури, що підтримують окупаційний режим.

Європейські партнери вже частково синхронізували санкції, зазначені в указах. Україна продовжує роботу над повною координацією обмежувальних заходів з союзниками.

 

санкціїВолодимир Зеленський

