Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський пояснив, що означає перемога для України

08 вересня 2025, 08:02
Зеленський пояснив, що означає перемога для України
Фото: Telegram/Зеленський
москва прагне знищити українську державність.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доки очільник кремля владімір путін не зміг окупувати Україну, країна продовжує перемагати у війні.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

На запитання журналістки про те, як виглядає перемога для України, глава держави пояснив, що метою кремля є повна окупація.

"На мою думку, метою путіна є окупація України. Це означає — знищити нас і захопити територію. І чи окупував він Україну? Ні. Це означає, що він не переміг. Україна залишається нашою. Але він все ще прагне здобути перемогу", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що боротьба залишається надзвичайно важкою, адже країна зазнає значних втрат, проте сам факт збереження державності та національної ідентичності вже є перемогою.

"Доки він не окупував нас, ми перемагаємо. Так, війна дуже болісна через багато втрат. Але для нас вижити — це перемога, тому що ми зберігаємо свою ідентичність, свою країну та незалежність", — наголосив президент.

війнаВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється