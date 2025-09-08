Зеленський пояснив, що означає перемога для України

москва прагне знищити українську державність.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доки очільник кремля владімір путін не зміг окупувати Україну, країна продовжує перемагати у війні.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

На запитання журналістки про те, як виглядає перемога для України, глава держави пояснив, що метою кремля є повна окупація.

"На мою думку, метою путіна є окупація України. Це означає — знищити нас і захопити територію. І чи окупував він Україну? Ні. Це означає, що він не переміг. Україна залишається нашою. Але він все ще прагне здобути перемогу", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що боротьба залишається надзвичайно важкою, адже країна зазнає значних втрат, проте сам факт збереження державності та національної ідентичності вже є перемогою.

"Доки він не окупував нас, ми перемагаємо. Так, війна дуже болісна через багато втрат. Але для нас вижити — це перемога, тому що ми зберігаємо свою ідентичність, свою країну та незалежність", — наголосив президент.