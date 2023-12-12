Зеленський про затримку допомоги Україні: мрії путіна та його хворої кліки здійснюються – FT

Зеленський виступив перед американськими військовими.

Затримка з виділенням допомоги Україні в Конгресі США грає на руку тільки російському диктатору путіну та його поплічникам, сказав президент Володимир Зеленський під час виступу в Національному університеті оборони США. Про це повідомляє Financial Times.

Глава держави наголосив, що відмова від підтримки України сприятиме зміцненню диктатур у світі, а "коли вільний світ вагається, диктатори торжествують".

"Якщо і є хтось, кого надихають невирішені проблеми на Капітолійському пагорбі, то це тільки путін і його хвора кліка. Коли вони бачать затримку, то бачать, що їхні мрії збуваються", — заявив він.

В аудиторії були присутні військові офіцери, а також міністр оборони США Ллойд Остін.

"Кожен із вас розуміє, що для солдата означає чекати на боєприпаси: чекати тижнями, місяцями, не знаючи, чи прийде підтримка. Кожен із вас, хто має командний досвід, знає, що значить, коли замість того, щоб рухатися вперед, ви просто спостерігаєте, чекаєте на бронетехніку чи техніку, в той час, як ваш ворог задоволений і готується до штурму", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що путін має програти, щоб кожен, хто сприймає війну росії проти України "як особисту лекцію у так званому університеті агресії", чітко отримав послання.

Глава Пентагону запевнив, що США сповнені рішучості допомогти Києву.

"Зобов’язання Америки мають виконуватися, безпека Америки має бути захищена. І слово Америки має бути дотримано", — заявив він.