Зеленський розповів, як москва може зірвати його зустріч із путіним

Представники рф шукають способи відтермінувати закінчення війни, котру розв'язали в Україні.

Він припустив, що росіяни "роблять усе", щоб продовжувати вести війну в Україні й водночас уникнути тиску й санкцій із боку США.

"Тиждень тому чи два тижні тому, неважливо, росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилася. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни", – зазначив глава Української держави.

Візит у Вашингтон 18 серпня Зеленський вважає "демонстрацію єдності Європи", "сигналом" Вашингтону й "успіхом".

"За одну добу зібралися найбільші, або одні з найбільших країн, які допомагають нам, які є країнами Європи, які є навколо України. За одну добу лідери зібралися і приїхали, і це великий упсіх для України. І це сильний сигнал Сполученим Штатам Америки: що ось так об'єднуються країни світу дуже швидко, тому що вони тотально на боці України, там, де є справедливість. Те, що Трамп сказав: "Ми доєднуємося до гарантій безпеки", я вважаю – успіх для Європи. Може, це занадто гучно я кажу слово "успіх", але на сьогодні це звучало як успіх", – сказав він.

Зеленський пояснив, що європейські країни не зможуть без підтримки Америки надати необхідні Україні гарантії безпеки "з різних причин".

"Єдність Америки та Європи дуже важлива, it's crucial. Я не знаю, чим усе завершиться. Але це набагато краще, ніж було тиждень-два тому", – зазначив президент.

Також він прокоменутвав спроби росіян продовжувати війну в Україні й уникнути двосторонньої зустрічі між Зеленським і президентом рф путіним.

"рускіє пробують зараз, що ще зробити, щоб не зустрічатися. Питання не просто у зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того питання, як її закінчити. Це не все, це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки та Європи зменшує цей простір. Простір для війни", – наголосив Зеленський.