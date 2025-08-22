Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський розповів, як москва може зірвати його зустріч із путіним

22 серпня 2025, 16:53
Зеленський розповів, як москва може зірвати його зустріч із путіним
Візит у Вашингтон 18 серпня Зеленський вважає "демонстрацію єдності Європи", "сигналом" Вашингтону й "успіхом"
Представники рф шукають способи відтермінувати закінчення війни, котру розв'язали в Україні.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції, яку транслювало "Суспільне".
 
Він припустив, що росіяни "роблять усе", щоб продовжувати вести війну в Україні й водночас уникнути тиску й санкцій із боку США.
 
"Тиждень тому чи два тижні тому, неважливо, росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилася. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни", – зазначив глава Української держави.
 
Візит у Вашингтон 18 серпня Зеленський вважає "демонстрацію єдності Європи", "сигналом" Вашингтону й "успіхом".
 
"За одну добу зібралися найбільші, або одні з найбільших країн, які допомагають нам, які є країнами Європи, які є навколо України. За одну добу лідери зібралися і приїхали, і це великий упсіх для України. І це сильний сигнал Сполученим Штатам Америки: що ось так об'єднуються країни світу дуже швидко, тому що вони тотально на боці України, там, де є справедливість. Те, що Трамп сказав: "Ми доєднуємося до гарантій безпеки", я вважаю – успіх для Європи. Може, це занадто гучно я кажу слово "успіх", але на сьогодні це звучало як успіх", – сказав він.
 
Зеленський пояснив, що європейські країни не зможуть без підтримки Америки надати необхідні Україні гарантії безпеки "з різних причин". 
 
"Єдність Америки та Європи дуже важлива, it's crucial. Я не знаю, чим усе завершиться. Але це набагато краще, ніж було тиждень-два тому", – зазначив президент.
 
Також він прокоменутвав спроби росіян продовжувати війну в Україні й уникнути двосторонньої зустрічі між Зеленським і президентом рф путіним.
 
"рускіє пробують зараз, що ще зробити, щоб не зустрічатися. Питання не просто у зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того питання, як її закінчити. Це не все, це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки та Європи зменшує цей простір. Простір для війни", – наголосив Зеленський.

 

