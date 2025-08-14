Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський сьогодні зустрінеться з прем'єром Британії

14 серпня 2025, 09:47
джерело president.gov.ua
Остання особиста зустріч Стармера та Зеленського на Даунінг-стріт відбулася в червні цього року.

Президент України Володимир Зеленський 14 серпня проведе зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у його резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні.

Про це повідомили в офісі глави британського уряду, передає телеканал Sky News.

Британська сторона не розкрила деталей порядку денного, але зустріч відбудеться напередодні переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром путіним на Алясці, де планується обговорити припинення вогню в Україні.

Напередодні, 13 серпня, Зеленський, Стармер та інші європейські лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалюватися без участі самої України, а першим кроком до миру має стати припинення вогню.

 
Володимир ЗеленськийКір Стармер

