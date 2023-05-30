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ПОЛІТИКА

Зеленський сподівається, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою – ЗМІ

30 травня 2023, 09:46
Зеленський сподівається, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою – ЗМІ
Також Сеул міг би допомогти Україні з системами раннього попередження авіазагроз.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, як-от зенітні системи, для відбиття атак рф.

Про це президент України сказав в інтерв'ю південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo.

Глава держави висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.

При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами у Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що коли йдеться про ЗРК – йдеться про оборону, а не про зброю. 

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, і тут ми також потребуємо допомоги від Південної Кореї", – додав український лідер.

Нагадаємо, Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів.

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