Зеленський: Трамп підтримує право України бити по військових цілях рф

Це було підтверджено під час їхньої зустрічі на Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав чітку підтримку з боку президента США Дональда Трампа щодо права України завдавати ударів по військових цілях на території росії, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури та оборонної промисловості.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню Axios.

За словами українського лідера, під час особистої зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН він озвучив лише одне конкретне прохання про передачу нового виду озброєння, яке, на його думку, здатне змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Президент Трамп знає, я вчора сказав йому, що нам потрібно - одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми обов’язково будемо це використовувати. Якщо ми це отримаємо, я думаю, це створить додатковий тиск на путіна", - заявив Зеленський.

Хоча деталі цього запиту не розкриваються, Зеленський зазначив, що Трамп відповів:

"Ми попрацюємо над цим".

Президент також запевнив, що Україна не завдає ударів по цивільному населенню РФ, адже "ми не терористи", проте натякнув, що легітимними цілями є центри прийняття рішень, зокрема Кремль.

"Вони, росіяни, мають знати, де розташовані бомбосховища. Якщо вони не припинять війну, їм це точно знадобиться. Ми будемо відповідати. Якщо вони атакують нас - ми відповімо", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Трамп чітко заявив, що підтримує симетричну відповідь України на російські атаки.

"Якщо вони атакують нашу енергетику - президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповідати по їхній енергетиці. Те саме по заводах із виробництва дронів чи місцях зберігання ракет", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна вже має дрони, здатні вражати цілі на території рф, але підкреслив, що потребує нової системи озброєння, яка, на його думку, допоможе "прискорити завершення війни."