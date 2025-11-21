Зеленський відмовився звільняти Єрмака – Politico

Раніше члени партії Зеленського, а також опозиціонери і продемократичні спостерігачі на тлі корупційного скандалу, що розростається, тиснули на Зеленського, вимагаючи звільнити Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський відмовився звільнити Андрія Єрмака з посади глави Офісу президента, вказавши, що кадрові рішення в ОП стосуються тільки його.

У четвер, 20 листопада, український лідер під час зустрічі з депутатами Верховної ради з фракції партії Слуга народу дав зрозуміти, що не поступиться.

Про це пише Politico.

"Що стосується Єрмака, президент чітко сказав, що кадрові питання в його офісі — це його справа", — повідомив виданню на умовах анонімності народний депутат, який був на зустрічі.

Раніше члени партії Зеленського, а також опозиціонери і продемократичні спостерігачі на тлі корупційного скандалу, що розростається, тиснули на Зеленського, вимагаючи звільнити Єрмака, нагадує Politico. Хоча антикорупційні агентства не заявляли, що Єрмак причетний до корупційної схеми в енергетиці.

20 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський не звільнятиме голову ОП.

"Президент прийняв рішення не звільняти Єрмака. Його залишатимуть та йтимуть у контратаку на всіх, хто був долучений до Міндічгейту", — повідомив нардеп.