Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський відмовився звільняти Єрмака – Politico

21 листопада 2025, 19:21
Зеленський відмовився звільняти Єрмака – Politico
Фото: Зеленський / Telegram
Раніше члени партії Зеленського, а також опозиціонери і продемократичні спостерігачі на тлі корупційного скандалу, що розростається, тиснули на Зеленського, вимагаючи звільнити Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський відмовився звільнити Андрія Єрмака з посади глави Офісу президента, вказавши, що кадрові рішення в ОП стосуються тільки його.

У четвер, 20 листопада, український лідер під час зустрічі з депутатами Верховної ради з фракції партії Слуга народу дав зрозуміти, що не поступиться.

Про це пише Politico.

"Що стосується Єрмака, президент чітко сказав, що кадрові питання в його офісі — це його справа", — повідомив виданню на умовах анонімності народний депутат, який був на зустрічі.

Раніше члени партії Зеленського, а також опозиціонери і продемократичні спостерігачі на тлі корупційного скандалу, що розростається, тиснули на Зеленського, вимагаючи звільнити Єрмака, нагадує Politico. Хоча антикорупційні агентства не заявляли, що Єрмак причетний до корупційної схеми в енергетиці.

20 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський не звільнятиме голову ОП.

"Президент прийняв рішення не звільняти Єрмака. Його залишатимуть та йтимуть у контратаку на всіх, хто був долучений до Міндічгейту", — повідомив нардеп.

Андрій ЄрмакВолодимир Зеленський

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється