Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня

Серед ключових тем - Кримська платформа, захист українських дітей, покарання воєнних злочинців та мобілізація підтримки України.

Президент Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк, де очолить українську делегацію на сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це 17 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві.

Речник зазначив, що у рамках високого сегменту Генасамблеї відбудеться п’ятий саміт Кримської платформи. За словами Тихого, це символічний крок:

"З поверненням Криму буде відновлена не лише територіальна цілісність України, а й повага до Статуту ООН".

Також заплановано понад 20 двосторонніх зустрічей за участі президента, керівництва уряду та МЗС.

Крім того, Україна привертатиме увагу до викрадення Росією українських дітей, до відповідальності рф за злочини, скоєні з 2014 року, а також щодо наслідків повномасштабної агресії для міжнародної безпеки.

Окрему програму матиме перша леді Олена Зеленська. Як повідомив Тихий, тиждень буде "дуже насиченим", і до нього вже активно готуються.

Це вже 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка відкрилася 9 вересня. Тиждень високого рівня відбудеться з 23 по 29 вересня, і до Нью-Йорка прибудуть лідери країн з усього світу.

Раніше Рубіо заявв, що Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня.