Зеленський вважає, що наступ росіян на сході України стане останнім – Politico

На росію потрібно вчинити значно більший економічний та військовий тиск, щоб змусити її до миру.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поточний наступ росії на Сході може бути останньою великою військовою активністю росіян. Наступного року вже можна буде говорити про мир.

Видання із посиланням на власні джерела пише, що таку думку Зеленський висловив під час закритого засідання з депутатами від "Слуги народу". Зеленський припустив, що наступ росіян на Сході, який зараз посилюється - це останній великий наземний наступ рф у війні.

Україні доведеться пережити сувору зиму, оскільки російські теракти проти енергетики посилюються. Проте Зеленський сказав депутатам, що очікує на реальну можливість досягти перемир'я, хоча це буде нелегко.