Зеленський вважає, що наступ росіян на сході України стане останнім – Politico

16 жовтня 2025, 19:27
На росію потрібно вчинити значно більший економічний та військовий тиск, щоб змусити її до миру.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що поточний наступ росії на Сході може бути останньою великою військовою активністю росіян. Наступного року вже можна буде говорити про мир.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Видання із посиланням на власні джерела пише, що таку думку Зеленський висловив під час закритого засідання з депутатами від "Слуги народу". Зеленський припустив, що наступ росіян на Сході, який зараз посилюється - це останній великий наземний наступ рф у війні.
 
Україні доведеться пережити сувору зиму, оскільки російські теракти проти енергетики посилюються. Проте Зеленський сказав депутатам, що очікує на реальну можливість досягти перемир'я, хоча це буде нелегко.
 
На росію потрібно вчинити значно більший економічний та військовий тиск, щоб змусити її до миру. Російський диктатор путін повинен зрозуміти, що переговори є єдиним логічним результатом, оскільки продовження війни знекровить рф, не надавши жодних великих переваг.
 
Президент США Дональд Трамп сповнений бажання зупинити війну в Україні, щоб розраховувати на Нобелівську премію миру наступного року, пише видання. Саме на цьому планує зіграти Україна: високопоставлена українська делегація веде переговори у Вашингтоні про допомогу у відновленні енергетики та примус рф до миру.
 
Сам президент Зеленський відвідає Вашингтон 17 жовтня, та проведе там особисту зустріч з Трампом. Саме тому, додає видання, українці вважають, що зараз ситуація може змінитися на їхню користь.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

