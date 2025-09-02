Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський вирушить до Парижа

02 вересня 2025, 14:37
Зеленський вирушить до Парижа
Фото: reuters.com
Там він обговорюватиме безпекові гарантії.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом здійснить візит до Парижа, де проведе переговори з провідними європейськими лідерами. 

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram-каналі.

"Президент України зустрінеться в Парижі з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Фрідріхом Мерцом і Кіром Стармером для "звірки годинників" під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше — гарантій безпеки для Європи на її східному кордоні", - йдеться у пості. 

Подоляк додав, що нині відбуваються два паралельні процеси. Перший це ситуативна спроба зупинити війну, в якій ключову роль відіграють Сполучені Штати та особисто Дональд Трамп.

Другий процес - формування повоєнної архітектури безпеки Європи. Подоляк зазначив, що ЄС усвідомлює свої слабкі сторони: зокрема, дефіцит озброєння і неспроможність без підтримки США впроваджувати ефективні санкції щодо Індії та Китаю.

"Втім, Європейський Союз узяв на себе відповідальність за мілітарне стримування росії — на основі Збройних сил України, українських ракетно-дронових технологій, а можливо й за участю європейського військового контингенту", - підсумував Подоляк.

 
ФранціяВолодимир Зеленський

