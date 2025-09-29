Зеленський запропонував партнерам створити "спільний щит" для захисту від російських цілей

Президент наголосив, що якщо країни діятимуть разом, то матимуть достатньо зброї та виробничих потужностей, аби захистити себе від російських повітряних загроз

Україна запропонувала Польщі та іншим західним партнерам створити "спільний щит" проти російських повітряних загроз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Він пригадав нещодавні інциденти про 19 дронів, які залетіли до Польщі, російські винищувачі, які порушували повітряний простір Естонії, а також про дрони рф на півночі Європи.

"Отже, Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. І це можливо. Україна може протистояти всім типам російських дронів і ракет", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що якщо країни діятимуть разом, то матимуть достатньо зброї та виробничих потужностей, аби захистити себе від російських повітряних загроз.

"Якщо росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну. І нам доведеться шукати інші шляхи спільного виходу", — зазначив український лідер.

Він також додав, що "з’являється дедалі більше доказів" того, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.

"Якщо танкери, які використовує росія, слугують платформами для безпілотників, то такі танкери не повинні вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність росії проти європейських країн. Тому Європа має право закрити протоки та морські шляхи, щоб захистити себе", — наголосив президент України.