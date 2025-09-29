Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський запропонував партнерам створити "спільний щит" для захисту від російських цілей

29 вересня 2025, 17:31
Зеленський запропонував партнерам створити
Володимир Зеленський
Президент наголосив, що якщо країни діятимуть разом, то матимуть достатньо зброї та виробничих потужностей, аби захистити себе від російських повітряних загроз
Україна запропонувала Польщі та іншим західним партнерам створити "спільний щит" проти російських повітряних загроз.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі.
 
Він пригадав нещодавні інциденти про 19 дронів, які залетіли до Польщі, російські винищувачі, які порушували повітряний простір Естонії, а також про дрони рф на півночі Європи.
 
"Отже, Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. І це можливо. Україна може протистояти всім типам російських дронів і ракет", — сказав Зеленський.
 
Президент наголосив, що якщо країни діятимуть разом, то матимуть достатньо зброї та виробничих потужностей, аби захистити себе від російських повітряних загроз.
 
"Якщо росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну. І нам доведеться шукати інші шляхи спільного виходу", — зазначив український лідер.
 
Він також додав, що "з’являється дедалі більше доказів" того, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.
 
"Якщо танкери, які використовує росія, слугують платформами для безпілотників, то такі танкери не повинні вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність росії проти європейських країн. Тому Європа має право закрити протоки та морські шляхи, щоб захистити себе", — наголосив президент України.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється